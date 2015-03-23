bann3r

Антон bann3r

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ialert
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Сделать надстройку для плагина (wordpress)
WordPress
Все отлично, было приятно работать с Антоном!
Задача была реализована. Результатом работы доволен.
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