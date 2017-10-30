Внедрить систему бронирования авиабилетов на сайт Wordpress

Есть таблица с городами https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oyE3jQOrhR1MdwK1tRA5hzs9CQEtMmayzdqUo1nQr4I/edit#gid=459941989 Нужно написать скрипт, который будет брать данные из этой таблицы и генерировать xml-файл такой структуры https://yandex.ru/support/sprav/branches/xml-feed-sprav.html#q1 Срок 1 день. Оплата 1000 рублей