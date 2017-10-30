PHP-программист на ряд доработок. Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо внести ряд правок на сайте (Битрикс)

1. Уменьшить количество выводимых элементов на главной в одном блоке

2. В другом блоке - изменить количество выводимых элементов только на мобильной версии

3. Изменить компоновку элементов в карточке товара

PHP
8 лет назад
Seohelp24ru
Алексей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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