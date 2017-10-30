Доброго времени суток! Имеется: - собственная платформа для оптимизации такси и грузоперевозок (веб-сервис на Yii2, либо на альтернативном framework) - АСУ + приложения водителя и клиента На текущий момент, ...
Разработка структуры страниц контакты-доставка
Необходимо разработать структуру страниц и механизм доставки - оплаты. Для продажи товаров в страны Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.
Подробнее:
1. Необходимо разработать структуру страниц контактов (где будут указаны пункты выдачи, телефоны, способы приема платежей, подробная инструкция тд) и доставки (где нужно указать информацию какими службами отправляем доп. информацию и тд.) Для каждой из четырех стран. Все примерно в одном стиле.
2. Проработать все возможные варианты приема платежей из этих стран, различные варианты, оплата по квитанции в отделении банка, вестрн юнион, корона, по карте виза и тд., вплоть до пополнения баланса мобильного телефона. Вся информация должна быть представлена на страницах сайта (возможные тонкости комиссии и тд)
3. Проработать все возможные варианты доставок товара весом от 5 кг. до 300 кг. В плоть до передачи поездом, через знакомых или родственников. В первую очередь это почта и емс ( но там ограничения по сумме). Посмотреть у каких транспортных компаний в каких городах есть пункты выдачи. Имелся опыт работы с такими как: Деловые Линии, ПЭК, Энергия. Возможно есть еще какие-то. необходимо чтобы стоимость была указана на страницах сайта.
4. Проработать технический вариант отправки товаров (оформление документов, возможно таможенная декларация, какие-то тонкости и тд.), вся эта информация должна быть на страницах контактов или доставки.
Данный проект необходим для этого сайта: https://au-med.ru/
За весьма отдаленный пример можно взять эти страницы:
https://au-med.ru/kontakti_rossia
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