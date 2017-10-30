Разработка структуры страниц контакты-доставка

Необходимо разработать структуру страниц и механизм доставки - оплаты. Для продажи товаров в страны Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.

Подробнее:

1. Необходимо разработать структуру страниц контактов (где будут указаны пункты выдачи, телефоны, способы приема платежей, подробная инструкция тд) и доставки (где нужно указать информацию какими службами отправляем доп. информацию и тд.) Для каждой из четырех стран. Все примерно в одном стиле.

2. Проработать все возможные варианты приема платежей из этих стран, различные варианты, оплата по квитанции в отделении банка, вестрн юнион, корона, по карте виза и тд., вплоть до пополнения баланса мобильного телефона. Вся информация должна быть представлена на страницах сайта (возможные тонкости комиссии и тд)

3. Проработать все возможные варианты доставок товара весом от 5 кг. до 300 кг. В плоть до передачи поездом, через знакомых или родственников. В первую очередь это почта и емс ( но там ограничения по сумме). Посмотреть у каких транспортных компаний в каких городах есть пункты выдачи. Имелся опыт работы с такими как: Деловые Линии, ПЭК, Энергия. Возможно есть еще какие-то. необходимо чтобы стоимость была указана на страницах сайта.

4. Проработать технический вариант отправки товаров (оформление документов, возможно таможенная декларация, какие-то тонкости и тд.), вся эта информация должна быть на страницах контактов или доставки.

Данный проект необходим для этого сайта: https://au-med.ru/

За весьма отдаленный пример можно взять эти страницы:

https://au-med.ru/kontakti_rossia

https://au-med.ru/dostavka-po-rossii