Скопировать калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок161 просмотр

Требуется скопировать калькулятор и вставить его на сайт на cms netcat

url калькулятора

Ссылка

8 лет назад
TopJump
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

pby
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель, сделано все быстро, качественно. Ответил на все вопросы. Рекомендую
Отличный заказчик: чёткое ТЗ и практически моментальное предоставление всех требуемых данных, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

pby
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад