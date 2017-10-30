Разработка модуля скидок на DLE

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка194 просмотра

Необходимо разработать новый модуль сайта DLE – продажа купонов скидки и встроить его на городской портал. 

Необходимые функции: 

Для организации: 

1.  создание, редактирование купона в профиле организации 

2. отчеты по всем проданным купонам 

Для администратора портала: 

1. управление и модерация всеми купонами 

2. системные уведомления о создании, редактировании, удалении купонов на емайл 

3. возможность делать рассылки клиентам новых предложений 

4. управление стоимости купонов в % от стоимости услуг или фиксированной стоимости.  

Функционал: 

1. подключение оплаты за купоны через Яндекс.Деньги, Робокассу 

2. публикация купонов в карточках организаций, в ТОП10 на главной странице и на отдельной странице ( с сортировкой по категориям) 

3. возможность распечатать купон для клиентов 

4. в карточке купона: место проведения акции ( возможность добавлять несколько адресов), место на Яндекс.карте, стоимость услуги, скидка, стоимость купона, срок действия купона с обратным отсчетом времени 

5. поиск по купонам – по названию акции, организации 

6. Поиск доступных купонов на карте 

7. Скидка на первый купон при регистрации нового клиента ( управление в админпанеле). 

8. Срок действия купона – редактируется в админпанели. Должен быть указан на купоне. 

9. В купоне наличие логотипа организации 

10. Возможность покупки купона на несколько сроков по льготной цене ( величина скидки в админпанеле ) 

11. Наличие ФИО и порядкового номера в купоне 

12. При покупке купона – сообщение на емайлы Администратора и в Организацию со всеми данными получателя скидки, номером купона, датой покупки и сроком действия. 

13. Возможна небольшая корректировка задания. 

Возможна небольшая корректировка ТЗ. 

Поэтапная оплата по согласованному графику выполнения работ.  

Без предоплат и авансов. Четко понимать срок выполнения этого задания. 

Большая просьба посредникам не беспокоить и не отнимать мое время. 

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DLE
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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