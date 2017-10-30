Разработка модуля скидок на DLE

Необходимо разработать новый модуль сайта DLE – продажа купонов скидки и встроить его на городской портал.

Необходимые функции:

Для организации:

1. создание, редактирование купона в профиле организации

2. отчеты по всем проданным купонам

Для администратора портала:

1. управление и модерация всеми купонами

2. системные уведомления о создании, редактировании, удалении купонов на емайл

3. возможность делать рассылки клиентам новых предложений

4. управление стоимости купонов в % от стоимости услуг или фиксированной стоимости.

Функционал:

1. подключение оплаты за купоны через Яндекс.Деньги, Робокассу

2. публикация купонов в карточках организаций, в ТОП10 на главной странице и на отдельной странице ( с сортировкой по категориям)

3. возможность распечатать купон для клиентов

4. в карточке купона: место проведения акции ( возможность добавлять несколько адресов), место на Яндекс.карте, стоимость услуги, скидка, стоимость купона, срок действия купона с обратным отсчетом времени

5. поиск по купонам – по названию акции, организации

6. Поиск доступных купонов на карте

7. Скидка на первый купон при регистрации нового клиента ( управление в админпанеле).

8. Срок действия купона – редактируется в админпанели. Должен быть указан на купоне.

9. В купоне наличие логотипа организации

10. Возможность покупки купона на несколько сроков по льготной цене ( величина скидки в админпанеле )

11. Наличие ФИО и порядкового номера в купоне

12. При покупке купона – сообщение на емайлы Администратора и в Организацию со всеми данными получателя скидки, номером купона, датой покупки и сроком действия.

13. Возможна небольшая корректировка задания.

Возможна небольшая корректировка ТЗ.

Поэтапная оплата по согласованному графику выполнения работ.

Без предоплат и авансов. Четко понимать срок выполнения этого задания.

Большая просьба посредникам не беспокоить и не отнимать мое время.

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