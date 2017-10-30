Доброго времени суток! Имеется: - собственная платформа для оптимизации такси и грузоперевозок (веб-сервис на Yii2, либо на альтернативном framework) - АСУ + приложения водителя и клиента На текущий момент, ...
Разработка модуля скидок на DLE
Необходимо разработать новый модуль сайта DLE – продажа купонов скидки и встроить его на городской портал.
Необходимые функции:
Для организации:
1. создание, редактирование купона в профиле организации
2. отчеты по всем проданным купонам
Для администратора портала:
1. управление и модерация всеми купонами
2. системные уведомления о создании, редактировании, удалении купонов на емайл
3. возможность делать рассылки клиентам новых предложений
4. управление стоимости купонов в % от стоимости услуг или фиксированной стоимости.
Функционал:
1. подключение оплаты за купоны через Яндекс.Деньги, Робокассу
2. публикация купонов в карточках организаций, в ТОП10 на главной странице и на отдельной странице ( с сортировкой по категориям)
3. возможность распечатать купон для клиентов
4. в карточке купона: место проведения акции ( возможность добавлять несколько адресов), место на Яндекс.карте, стоимость услуги, скидка, стоимость купона, срок действия купона с обратным отсчетом времени
5. поиск по купонам – по названию акции, организации
6. Поиск доступных купонов на карте
7. Скидка на первый купон при регистрации нового клиента ( управление в админпанеле).
8. Срок действия купона – редактируется в админпанели. Должен быть указан на купоне.
9. В купоне наличие логотипа организации
10. Возможность покупки купона на несколько сроков по льготной цене ( величина скидки в админпанеле )
11. Наличие ФИО и порядкового номера в купоне
12. При покупке купона – сообщение на емайлы Администратора и в Организацию со всеми данными получателя скидки, номером купона, датой покупки и сроком действия.
13. Возможна небольшая корректировка задания.
Возможна небольшая корректировка ТЗ.
Поэтапная оплата по согласованному графику выполнения работ.
Без предоплат и авансов. Четко понимать срок выполнения этого задания.
Большая просьба посредникам не беспокоить и не отнимать мое время.
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