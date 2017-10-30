Сайт-одностраничник по продаже "вечной розы"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок150 просмотров

Нужно создание сайта по продаже цветов на одной странице с красочным оформлением, контактами

Создание сайта с нуля, домен, хостинг + опыт в продвижении сайта 

Предлагайте вашу цену за которую вы сделаете это.

8 лет назад
guest_15093803318882
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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