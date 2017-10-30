Ищу программиста для веб проекта

Есть сайт сделанный на старом доисторическом php.

Сайт плавно необходимо улучшать и обновлять переходя на фреймворк.

Оплата будет по шаговой. а именно, будем переделывать сайт по модульно ( в один этап может быть несколько модулей)

На первом этапе переделка

модуля новости, (лк+регистрация) и система комментариев.

сам сайт https://clck.ru/C5Uum

Подробнее при переписке.

Желаемый фреймвор Yii2 или предложите другие варианты