Как всегда горит а денег мало:) Необходимо сделать сайт на WordPress для агенства "Красный Шар". Как такового техзадания нет. Как видим его мы: 1. Два меню (верхнее и левое в столбик) 2. Связка ...
Доработка сайта на WP
Есть сайт http://xn----9sbkem7a4af7fua.xn--p1ai/ на wp
В нем есть блок "Акции и спецпредложения" на главной http://take.ms/Y2v7a и внутри услуг и на странице все акции http://xn----9sbkem7a4af7fua.xn--p1ai/aktsii/
Сейчас блок сделать полностью статичным в коде через верстку html, нужно вывести этот блок динамически, т.е. создаем внутри новый материал "акция" заполняем картинку, название, описание и акция выводится автоматически в блоке. И чтобы блок автоматически, динамически выводился в услугах, на главной и в акциях без всякой статики.
Срок, желательно решить за полдня.
Выбранный исполнитель
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