Доработка сайта на WP

Есть сайт http://xn----9sbkem7a4af7fua.xn--p1ai/ на wp

В нем есть блок "Акции и спецпредложения" на главной http://take.ms/Y2v7a и внутри услуг и на странице все акции http://xn----9sbkem7a4af7fua.xn--p1ai/aktsii/

Сейчас блок сделать полностью статичным в коде через верстку html, нужно вывести этот блок динамически, т.е. создаем внутри новый материал "акция" заполняем картинку, название, описание и акция выводится автоматически в блоке. И чтобы блок автоматически, динамически выводился в услугах, на главной и в акциях без всякой статики.

Срок, желательно решить за полдня.