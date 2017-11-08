Надо написать ОПП PHP скрипт. Импорт данных с файлов. Указывается какой тип файал (TXT, Excel...) и символ делителя. Как прим.: Есть Excel файл напр. 3500 строк надо импортировать данные в MySQL. Структуру таблицы предоставлю. ...
Простой калькулятор на Вордпресс
По этой формуле нужно сделать калькулятор: (А / В) * С — С = кол-во воды.А — крепость алкоголяВ — необходимая крепостьС — объём продукта (литров)Рабочий пример - http://tonnasamogona.ru/samogon/kalkulyator-samogonshhika.html (первый сверху)
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