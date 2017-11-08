Простой калькулятор на Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок166 просмотров

По этой формуле нужно сделать калькулятор: (А / В) * С — С = кол-во воды.А — крепость алкоголяВ — необходимая крепостьС — объём продукта (литров)Рабочий пример - http://tonnasamogona.ru/samogon/kalkulyator-samogonshhika.html (первый сверху)

Цена, сроки?

WordPress
8 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Быстро и четко по ТЗ
Спасибо, все хорошо.

Заявки фрилансеров

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад