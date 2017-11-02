Программная доработка сайта на Joomla и Virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки156 просмотров

Здравствуйте, есть интернет-магазин на Joomla 3 и Virtuemart 3.

Задача: в шаблоне сайта необходимо сделать переключатель с названиями городов (всего 2 варианта, автоопределение не нужно). В зависимости от выбранного варианта пользователя на сайте будет меняться контактная информация в шапке, футоре сайта и отображаться или скрываться несколько категорий магазина.

Joomla
8 лет назад
Fun_Colors
Арсений 
34 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pby
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Сергей всегда на связи, работа выполнена в срок. Сотрудничеством остался доволен, рекомендую!
Своевременная оплата, понятная постановка задачи, сотрудничеством остался доволен - рекомендую.

Заявки фрилансеров

pby
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад