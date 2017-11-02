Надо написать ОПП PHP скрипт. Импорт данных с файлов. Указывается какой тип файал (TXT, Excel...) и символ делителя. Как прим.: Есть Excel файл напр. 3500 строк надо импортировать данные в MySQL. Структуру таблицы предоставлю. ...
Программная доработка сайта на Joomla и Virtuemart
Здравствуйте, есть интернет-магазин на Joomla 3 и Virtuemart 3.
Задача: в шаблоне сайта необходимо сделать переключатель с названиями городов (всего 2 варианта, автоопределение не нужно). В зависимости от выбранного варианта пользователя на сайте будет меняться контактная информация в шапке, футоре сайта и отображаться или скрываться несколько категорий магазина.
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