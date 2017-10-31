Необходимо выполнить доработку действующей системы приёма и ведения заявок на обслуживание вычислительной и орг.техники, а также программного обеспечения. Система реализована на PHP(Laravel) + MySQL. Техническое задание – во вложении. По запросу ...
Laravel 5.5 (Mail)
Нужна помощь или консультация. Требуется настроить отправку полей формы , а также файлов на email с использованием стандартной библиотеки Mail. Ничего сложного. Заявки с завышенными ценами не рассматриваю.
Заявки фрилансеров
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