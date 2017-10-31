Устранение технических неполадок на киносайте на платформе IPB

Здравствуйте. Требуется грамотный разработчик, который хорошо ориентируется на платформе IPB для устранения возникших неполадок (устранение вирусов с сайта - из за этого сайт заблокирован в ПС, также исправления загадочной недоступности сайта для некоторых регионов России, прочее). Желательно с Украины, ибо платежных систем наподобие Киви, Яндекса и прочих у меня нет, только Приват24 и Вебмани. Желательно наличие персонального аттестата в системе Вебмани.