Устранение технических неполадок на киносайте на платформе IPB

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки124 просмотра

Здравствуйте. Требуется грамотный разработчик, который хорошо ориентируется на платформе IPB для устранения возникших неполадок (устранение вирусов с сайта - из за этого сайт заблокирован в ПС, также исправления загадочной недоступности сайта для некоторых регионов России, прочее). Желательно с Украины, ибо платежных систем наподобие Киви, Яндекса и прочих у меня нет, только Приват24 и Вебмани. Желательно наличие персонального аттестата в системе Вебмани.

8 лет назад
guest_15094480719753
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на Opencart 3-й версии

    Сколько денег будет стоить и срок выполнения?   Имеется сайт на последнем opencart версии 3 со стандартной темой opencart. dop-pajerosport.ru нужно сделать шапку точно такую же как тут shop.polosedan.ru т.е. меню категории слева с такими ...

    Opencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вордпресс 4.8.2, поправить плагин

    Плагин тестов: https://mythemeshop.com/plugins/wp-quiz-pro/ Проблема: при увеличении количества вопросов в тесте админка начинает очень медленно работать при редактировании тестов. При 30 вопросах все висит и сайт теряет соединение с сервером. Когда создается новый тест, и вопросов ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Бота на python

    Требуется написать бота для всех каналов  Вк, Фб, телеграм, Вайбер и ватсап , ОД  ТЗ   Если коротко – то привязка через API к RetailCRM. При поступлении обращения , фиксируются в ...

    Python
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать скрипт на PHP (генерим HTMl->PDF + передаем по API)

    Нужно решить следующую задачу: 1) Есть лендинг на тильде (tilda.cc). Через него приходят лиды с 3-5 полями данных каждый. 2) Лиды через штатную интеграцию пушатся в в Unisender. 3) ...

    HTMLPHPTilda
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Работы по сайту на asp.net

    сть сайт http://www.mtk-fortuna.ru/  Что не устраивает в текущем сайте  - Устарел cms, хотят обновить на более свежую версию ASP.NET MVC  Дополнительные комментарии  - Со слов клиента из скрытой логики есть только ...

    ASP.NET
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • ИП Борисевич Ю Э

    Добрый день! Мы являемся производителем женской одежды.  На необходимо произвести доработки по нашему сайту http://iveracollection.ru/]ttp://iveracollection.ru/: 1. внести правки в систему администрирования, чтобы было возможно обновлять контактную информацию (тел, адрес) вверху на странице и внизу ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать сайт на opencart, woocommerce

    Есть понравившаяся тема для магазина. Саму тему не покупал. https://www.templatemonster.com/ru/demo/58079.html Нужно сделать такой магазин на opencart или woocommerce Что нужно будет изменить 1. Сайт на русском языке 2. Цены ...

    HTMLOpencartWooCommerce
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать Личный кабинет на Джумла-сайте

    В личном кабинете: - отображается колличество купленных ссылок (для Акцепторов) или проданных (для Доноров) - отображается баланс (с уточнением всех дебетов/кредитов по кнопке/надписи "Подробнее") - виден кэш-бэк (с возможностью перевода суммы на ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад