Сделать сметный калькулятор

У нас сайт на wordpress, но я думаю, мы сможем внедрить скрипт на сайт. Нужен сметный калькулятор типа http://solnstroi.ru/calculator/ - т.е. таблица с работами и расценками, в которой размещаешь объем по нужным работам, все это суммируется в конце и с помощью кнопки распечатывается в формате таблицы excel. Список работ с ценами я пришлю ссылкой на нашем сайте (там все таблицей). Вы нам присылаете готовый скрипт, мы его внедряем. Если сможете внедрить на сайт, то оговорим стоимость отдельно (но в любом случае отдельно исходники сметного калькулятора тоже пришлете)