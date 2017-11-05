Сделать сметный калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок197 просмотров

У нас сайт на wordpress, но я думаю, мы сможем внедрить скрипт на сайт. Нужен сметный калькулятор типа http://solnstroi.ru/calculator/ - т.е.  таблица с работами и расценками, в которой размещаешь объем по нужным работам, все это суммируется в конце и с помощью кнопки распечатывается в формате таблицы excel. Список работ с ценами я пришлю ссылкой на нашем сайте (там все таблицей). Вы нам присылаете готовый скрипт, мы его внедряем. Если сможете внедрить на сайт, то оговорим стоимость отдельно (но в любом случае отдельно исходники сметного калькулятора тоже пришлете)

WordPress
8 лет назад
Angryscrap
Игорь 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$50
2 дня
Первый опыт размещения заказа на этой бирже (до этого было несколько неприятных случаев на бирже фл.ру) и сразу попал на отличного исполнителя. Все сделано по ТЗ и даже больше, были предложены варианты улучшения, и работа выполнена в срок. Рекомендую!
Спасибо за заказ. Все хорошо.

Заявки фрилансеров

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад