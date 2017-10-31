Нужно внести правки в тему на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки147 просмотров

Имеется самописная тема на wordpress. Нужно внести мелкие правки, а именно:

1) Добавить блок для вставки реклама гугл адсенс в футер сайта.

Сразу предлагать примерные сроки и цену.

WordPress
8 лет назад
Neora272
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров