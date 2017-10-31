Работа с картой метро на сайте

Есть вот такая карта метро - http://dvhbru.github.io/metro/

Нужно разместить ее на нашем сайте в папке http://info.ru.net/metro2/ и

сделать index.php который будет

1) получать из cookie id станций и выделять их на карте

2) возможность щелкнуть на карте и выделить нужные станции

3) ссылки быстрого выбора: внутри кольца, +1, +2, по линиям метро.

(смотри как на m http://megabaz.ru/)

4) кнопка ОК, которая записывает выбранные id d куки или сессию, и перекидывает на другую страницу, указанную в параметре redirect

5) всплывающие подсказки при наведении с информацией из куки. (например кол-во объектов в базе)

6) возможность умещать карту в заданный размер, переданный в параметрах в УРЛ. по умолчанию - если параметры не заданы - должна умещаться на всю страницу без прокрутки.