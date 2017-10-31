Необходимо настроить постинг потов с нашего сообщества ВК в нашу группу google+. Есть решение - пишите. Обсудим цену и другие моменты.
Работа с картой метро на сайте
Есть вот такая карта метро - http://dvhbru.github.io/metro/
Нужно разместить ее на нашем сайте в папке http://info.ru.net/metro2/ и
сделать index.php который будет
1) получать из cookie id станций и выделять их на карте
2) возможность щелкнуть на карте и выделить нужные станции
3) ссылки быстрого выбора: внутри кольца, +1, +2, по линиям метро.
(смотри как на m http://megabaz.ru/)
4) кнопка ОК, которая записывает выбранные id d куки или сессию, и перекидывает на другую страницу, указанную в параметре redirect
5) всплывающие подсказки при наведении с информацией из куки. (например кол-во объектов в базе)
6) возможность умещать карту в заданный размер, переданный в параметрах в УРЛ. по умолчанию - если параметры не заданы - должна умещаться на всю страницу без прокрутки.
Заявки фрилансеров
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