Доработки вывода меню. OpenCart 1.5

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка152 просмотра

1. Переместить в выводимом меню фото на место перед названием категории (Показано на скриншоте).

2. Уменьшить выводимое изображение соразмерно величине шрифта. 

Opencart
8 лет назад
tumanoff
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

NESTA13
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$5
1 день
Благодарю за быструю и качественную работу. Рекомендую Александра как ответственного исполнителя!
Рекомендую Василия, как отличного заказчика! Понятная и ясная постановка задачи! Мгновенная оплата! Всегда онлайн! Сотрудничество прошло по существу вопроса, чётко и быстро! Спасибо!!!

Заявки фрилансеров

NESTA13
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад