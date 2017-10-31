Нужно настроить по максимуму сервис roistat
Доработки вывода меню. OpenCart 1.5
1. Переместить в выводимом меню фото на место перед названием категории (Показано на скриншоте).
2. Уменьшить выводимое изображение соразмерно величине шрифта.
Выбранный исполнитель
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