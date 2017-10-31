Настроить воронку продаж

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

Необходимо создать автоматическую рассылку на сервисе по рассылкам. Настроить письма (по разным шаблонам) в зависимости от действий клиента. Настроить отправку сообщений на телефон. Создать несколько лендингов (странички допродажи и благодарности). Настроить полную статистику.

8 лет назад
yanchitskyi_igor
Игорь Янчицкий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров