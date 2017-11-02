Правка корзины в WordPress

Сделать правки в корзине

1. Убрать пункт «Подсчитать доставку»

2. Если клиент галочкой выбрал самовывоз, то ему не предлагаетсязаполнять адрес и индекс, только ФИО и телефон

3. Убрать пустое окно «Доставка по другому адресу»,сейчас приходится пропускать пустое окно, нажимая «Продолжить»

4. Если клиент выбирает галочкой оплату наличными,то снизу возникает надпись «оплата наличными придоставке товара», а должно быть написано просто «оплата наличными»