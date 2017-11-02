Правка корзины в WordPress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок188 просмотров

Сделать правки в корзине

1.      Убрать  пункт «Подсчитать доставку»

2.      Если клиент галочкой  выбрал самовывоз, то ему не предлагаетсязаполнять адрес и индекс, только ФИО и телефон

3.      Убрать пустое окно «Доставка по другому адресу»,сейчас приходится пропускать пустое окно, нажимая  «Продолжить»

4.      Если клиент выбирает галочкой оплату наличными,то  снизу  возникает надпись «оплата наличными придоставке товара», а должно быть написано просто «оплата наличными»

5.      После оформления заказа клиент видит «Спасибо. Ваш заказ был принят»  , надо исправить «Спасибо.Ваш заказ был принят. Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время»

WordPress
8 лет назад
tonkihalena
Елена 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

IDavid
Игорь 
41 год
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$10
2 дня
Благодарю Игоря за отличную работу! Сразу видно, человек разбирается в данной кухне, сделано все быстро и грамотно. Всегда на связи, вежлив и легок в общении! Всем советую!
Отличный клиент: четкие цели, подробное описание задач, всегда на связи для уточнения любых вопросов. Рекомендую и очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

IDavid
Игорь 
41 год
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад