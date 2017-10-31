Написать скрипт

Необходимо разработать систему маркировки посетителей сайта (далее – Система). Каждому новому посетителю, который заходит на сайт где установлен небольшой javascript-код Системы, должен выдаваться свой уникальный пятизначный промо-код (например, 50127). Javascript-код будет установлен на все страницы сайта. К выданному промо-коду в Системе должна сохраняться информация об utm-метках, с которыми на сайт изначально перешел посетитель, а также IP-адрес посетителя. Промо-код должен сохраняться в cookies у посетителя. Должна быть возможность обращения на любой странице к Javascript-коду, который позволял бы получить промо-код посетителя. Также к системе должна быть возможность обращаться извне для получения по номеру промо-кода информации об utm-метки и IP-адресе посетителя. Должна быть админка, через которую можно посмотреть историю выданных промо-кодов и историю обращений по промо-кодам для запроса информации извне системы.

Принципиальная схема работы Системы – см.вл.файл.

Подробное ТЗ обсудим с исполнителем. Делайте предложения, сколько такой проект может стоить и в какие сроки вы готовы его сделать?