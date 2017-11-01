Нужно провести настройки по приему платежей на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка115 просмотров

Нужно провести настройки по приему платежей на сайте, основа кода имеется. Платежная система QIWI и Яндекс.Деньги.

8 лет назад
serviceall
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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