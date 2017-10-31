Добавить и добработать модуль метро на сайте

$40
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Закрыт1 заявка179 просмотров

Есть вот такая карта метро: http://dvhbru.github.io/metro/Нужно разместить ее на нашем сайте и добавить:1) получать из куки id станций и выделять их на карте;2) возможность щелкнуть на карте и выделить нужные станции;3) ссылки быстрого выбора: внутри кольца, +1, +2, по линиям метро (пример на сайте http://megabaz.ru/);4) кнопка ОК, которая записывает выбранные id, куки или сессию и перекидывает на другую страницу, указанную в параметре redirect;5) всплывающие подсказки при наведении с информацией из куки (например, количество объектов в базе);6) возможность умещать карту в заданный размер; по умолчанию, если параметры не заданы, карта должна умещаться на всю страницу без прокрутки.

8 лет назад
D392r33r
30 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

denisenkoand
Денис Саха 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$40
1 день
Исполнитель выполнил заказ, можно сказать, вовремя (просрочил на несколько часов). Но работа была выполнена на 70. Мы перевели полную оплату, однако были правки, которые были в изначальном ТЗ. Исполнитель обещал сделать все в пятницу. В пятницу пропал, на связь не выходил. Ответил в субботу, что доделает в понедельник. В понедельник на связь не выходил. Сегодня вторник, до сих пор не появился, правок не сделал. В итоге срок в 1-2 дня растянулся почти на неделю, да и работа выполнена не до конца. Не рекомендую. Очень нас подвел.
Да, Катюша, Вы правы. Не буду объяснять, почему профукал сроки - не стоит. Кстати, Вы так и не определили стиль музыки)

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denisenkoand
Денис Саха 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад