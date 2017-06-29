Исполнитель выполнил заказ, можно сказать, вовремя (просрочил на несколько часов). Но работа была выполнена на 70. Мы перевели полную оплату, однако были правки, которые были в изначальном ТЗ. Исполнитель обещал сделать все в пятницу. В пятницу пропал, на связь не выходил. Ответил в субботу, что доделает в понедельник. В понедельник на связь не выходил. Сегодня вторник, до сих пор не появился, правок не сделал. В итоге срок в 1-2 дня растянулся почти на неделю, да и работа выполнена не до конца. Не рекомендую. Очень нас подвел.