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Отзывы заказчиков
$200
9 баллов
7 лет назад
MySQLPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
3 балла
7 лет назад
Исполнитель выполнил заказ, можно сказать, вовремя (просрочил на несколько часов). Но работа была выполнена на 70. Мы перевели полную оплату, однако были правки, которые были в изначальном ТЗ. Исполнитель обещал сделать все в пятницу. В пятницу пропал, на связь не выходил. Ответил в субботу, что доделает в понедельник. В понедельник на связь не выходил. Сегодня вторник, до сих пор не появился, правок не сделал. В итоге срок в 1-2 дня растянулся почти на неделю, да и работа выполнена не до конца. Не рекомендую. Очень нас подвел.
Ответный отзыв
Да, Катюша, Вы правы. Не буду объяснять, почему профукал сроки - не стоит. Кстати, Вы так и не определили стиль музыки)
$100
2 балла
8 лет назад
MySQL
не сработались
Ответный отзыв
Нормальный заказчик. Не жадный)