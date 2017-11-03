Помощь с простой PHP-формой

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки184 просмотра

Добрый вечер!

Не работает форма на сайте.

В папке index.html и form.php

Код form.php ниже

</p><p>Хостинг <a href="http://beget.com">beget.com</a> </p><p> </p><p>К доллару оставлю отзыв от проверенного заказчика :) </p><p>Спасибо!</p>

PHP
8 лет назад
alexxx777
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

xlebosol
51 год
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
8 лет назад
$2
1 день
Хочу выразить благодарность Владимиру. После того, как у меня, гуманитария, ничего не получилось, исполнитель, как истинный профессионал предложил поправить все на сервере, и задача была исполнена. Настоятельно рекомендую Владимира, как провереннного специалиста.
Рекомендую как отличного заказчика. Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

xlebosol
51 год
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
8 лет назад