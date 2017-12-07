Создание интернет-портала ROBOTICSTODAY.RU

Интерактивный новостной портал. Не надо изобретать самописную платформу. Что то похожее на novostnoy. com или robotics. org

С возможностью размещения банерной сетки отслеживаемой по yandex метрике и полностью в соответствии с требованиями yandexs news

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