Добрый день! На сайте почему то в браузере выдает такое сообщение http://take.ms/xWWcp После того как нажимаем загрузить Небезопасные скрипты - пропадает https Нужно устранить эту проблемку. Сроки ...
Создание интернет-портала ROBOTICSTODAY.RU
Интерактивный новостной портал. Не надо изобретать самописную платформу. Что то похожее на novostnoy. com или robotics. org
С возможностью размещения банерной сетки отслеживаемой по yandex метрике и полностью в соответствии с требованиями yandexs news
Админка должна предполагать добавление рубрик и разделов на сайте, а так же отображение просмотров и комментариев пользователей.
Размещение на nic.ru хостинг
- создание
- дизайн
- размещение
- отладка
- гарантия 12 месяцев
Без указания цены и сроков исполнения и примеров - заявки не рассматриваются Оплата поэтапная - договоримся, строго без предоплаты.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $30
Задача Требуется в лайтбокс галерею jQuery lightgallery http://sachinchoolur.github.io/lightGallery/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $5
Сделать поиск на сайте аудиосказок по их названию, чтобы скроллил на нужную сказку. Если названий несколько, чтобы мог это показать любым способом.Завершен8 лет назад
Нужно провести настройки по приему платежей на сайте, основа кода имеется. Платежная система QIWI и Яндекс.Деньги.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры.В данный момент мы ищем профессионального вэб разработчика (или скорее команду разработчиков).Необходимо создать онлайн приложение для дизайна и компоновки модульного дома с возможностью 3D просмотра, в каталоге будет около 30 компонентов.Для примера https://build.everblocksystems.com/https://www.homestyler.com/https://planner5d.com/ (самое ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1
Добрый вечер! Не работает форма на сайте. В папке index.html и form.php Код form.php ниже </p><p>Хостинг <a href="http://beget.com">beget.com</a> </p><p> </p><p>К доллару оставлю отзыв от проверенного заказчика :) </p><p>Спасибо!</p>Завершен7 лет назад
- $5
Нужно разработать скрипт на PHP который авторизуется на Яндекс через curl и получает страницу direct.yandex.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $40
Есть вот такая карта метро: http://dvhbru.github.io/metro/Нужно разместить ее на нашем сайте и добавить:1) получать из куки id станций и выделять их на карте;2) возможность щелкнуть на карте и выделить нужные станции;3) ссылки быстрого выбора: внутри ...Закрытнет даты
Необходимо создать видеоплатформу на сайте дистанционного обучения по аналогии с сайтом http://tutoronline.ru/. Необходим функционал старта и завершения занятия на самой платформе, но урок может вестись по скайпу.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
создание сайта визиткиЗакрыт7 лет назад