Создание интернет-портала ROBOTICSTODAY.RU

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки247 просмотров

Интерактивный новостной портал. Не надо изобретать самописную платформу. Что то похожее на novostnoy. com  или robotics. org

С возможностью размещения банерной сетки отслеживаемой по yandex метрике и полностью в соответствии с требованиями yandexs news 

Админка должна предполагать добавление рубрик и разделов на сайте, а так же отображение просмотров и комментариев пользователей. 

Размещение на nic.ru хостинг 

- создание

- дизайн

- размещение

- отладка

- гарантия 12 месяцев

Без указания цены и сроков исполнения и примеров - заявки не рассматриваются  Оплата поэтапная - договоримся, строго без предоплаты

 

8 лет назад
prrussia
Николай 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

LoveITgroup
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$600
25 дней
Отличный исполнитель. Всем рекомендую. Выполнена задача довольно быстро и очень качественно. Обратная связь мгновенная, а реакция на просьбы - моментальная. Спасибо
Проект прошел гладко. Постановка задачи, коммуникация, оплата - всё четко, корректно, во время. Рад был сотрудничеству. Буду рад в дальнейшем поддерживать реализованный проект, ну а новым проектам буду рад вдвойне :) Спасибо!

Заявки фрилансеров

LoveITgroup
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад