Доделать интернет магазин на wordpress

- Нужно переделать вывод на странице категорий и подкатегорий

- Прикрутить API оплату киви ( киви панель ), яндекс , биткоин

- Сделать простенькую регистрацию , где в личном кабинете будет история заказов и форма на отправку тикета

- При создании страниц не работает get the content поэтому не отображает содержимое страницы