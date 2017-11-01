Доделать интернет магазин на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок134 просмотра

- Нужно переделать вывод на странице категорий и подкатегорий  

- Прикрутить API оплату киви ( киви панель ), яндекс , биткоин 

- Сделать простенькую регистрацию , где в личном кабинете будет история заказов и форма на отправку тикета 

- При создании страниц не работает get the content поэтому не отображает содержимое страницы

WordPress
8 лет назад
petechka_orlov87
Орлов 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров