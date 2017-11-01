Необходимо скопировать сайт-каталог

Необходимо в короткие сроки полностью скопировать сайт

аналог http://chztpa.ru/

CMS: Строго 1С-Битрикс.

Переносим все, каталог, товары, текстовые страницы.

Нужна также помочь в копирайтинге, чтобы написать новые тексты о компании. подобрать фото из интернета о компании, вставить имеющийся у нас контент (в случае необходимости).

Вставить логотип, возможно изменить цвета и какие-то элементы, чтобы совсем не был похож прям один в один.

Цикл жизни такого проекта несколько месяцев, пока не будет готов нормальный новый качественный сайт.

Цель - запустить пробную рекламную кампанию в "контексте" для проверки аудитории и качества заявок.

Интересует все под ключ, включая правки по дизайну по живому, работа с контентом (изменение текстов, фоток), возможно порядок категорий поменять, отказаться от каких-то позиций в каталоге.

Бюджет достойный. Важны сроки (а значит ваше свободное время) и опыт подобной работы.

Предпочтения отдаем команде. Один человек не справится быстро.