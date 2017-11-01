Добрый день! На сайте почему то в браузере выдает такое сообщение http://take.ms/xWWcp После того как нажимаем загрузить Небезопасные скрипты - пропадает https Нужно устранить эту проблемку. Сроки ...
Необходимо скопировать сайт-каталог
Необходимо в короткие сроки полностью скопировать сайт
аналог http://chztpa.ru/
CMS: Строго 1С-Битрикс.
Переносим все, каталог, товары, текстовые страницы.
Нужна также помочь в копирайтинге, чтобы написать новые тексты о компании. подобрать фото из интернета о компании, вставить имеющийся у нас контент (в случае необходимости).
Вставить логотип, возможно изменить цвета и какие-то элементы, чтобы совсем не был похож прям один в один.
Цикл жизни такого проекта несколько месяцев, пока не будет готов нормальный новый качественный сайт.
Цель - запустить пробную рекламную кампанию в "контексте" для проверки аудитории и качества заявок.
Интересует все под ключ, включая правки по дизайну по живому, работа с контентом (изменение текстов, фоток), возможно порядок категорий поменять, отказаться от каких-то позиций в каталоге.
Бюджет достойный. Важны сроки (а значит ваше свободное время) и опыт подобной работы.
Предпочтения отдаем команде. Один человек не справится быстро.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Установить фильтр товаров в интернет магазин на Open CartВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Интерактивный новостной портал. Не надо изобретать самописную платформу. Что то похожее на novostnoy. com или robotics. org С возможностью размещения банерной сетки отслеживаемой по yandex метрике и полностью в соответствии с требованиями yandexs news Админка ...Завершен7 лет назад
- $30
Задача Требуется в лайтбокс галерею jQuery lightgallery http://sachinchoolur.github.io/lightGallery/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $5
Сделать поиск на сайте аудиосказок по их названию, чтобы скроллил на нужную сказку. Если названий несколько, чтобы мог это показать любым способом.Завершен8 лет назад
Нужно провести настройки по приему платежей на сайте, основа кода имеется. Платежная система QIWI и Яндекс.Деньги.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры.В данный момент мы ищем профессионального вэб разработчика (или скорее команду разработчиков).Необходимо создать онлайн приложение для дизайна и компоновки модульного дома с возможностью 3D просмотра, в каталоге будет около 30 компонентов.Для примера https://build.everblocksystems.com/https://www.homestyler.com/https://planner5d.com/ (самое ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1
Добрый вечер! Не работает форма на сайте. В папке index.html и form.php Код form.php ниже </p><p>Хостинг <a href="http://beget.com">beget.com</a> </p><p> </p><p>К доллару оставлю отзыв от проверенного заказчика :) </p><p>Спасибо!</p>Завершен7 лет назад
- $5
Нужно разработать скрипт на PHP который авторизуется на Яндекс через curl и получает страницу direct.yandex.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $40
Есть вот такая карта метро: http://dvhbru.github.io/metro/Нужно разместить ее на нашем сайте и добавить:1) получать из куки id станций и выделять их на карте;2) возможность щелкнуть на карте и выделить нужные станции;3) ссылки быстрого выбора: внутри ...Закрытнет даты