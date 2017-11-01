Калькулятор стоимости доставки для сайта транспортной компании

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Закрыт4 заявки129 просмотров

несколько переменных значений (вес, объем, род груза, срок доставки)

очень простой по дизайну

нужно встроить на сайт конструктора WIX

Wix
8 лет назад
lak7
42 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров