Добрый день! На сайте почему то в браузере выдает такое сообщение http://take.ms/xWWcp После того как нажимаем загрузить Небезопасные скрипты - пропадает https Нужно устранить эту проблемку. Сроки ...
Калькулятор стоимости доставки для сайта транспортной компании
несколько переменных значений (вес, объем, род груза, срок доставки)
очень простой по дизайну
нужно встроить на сайт конструктора WIX
Заявки фрилансеров
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