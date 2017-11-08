Настроить бесплатный шаблон wordpress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки138 просмотров

Требуется настроить шаблон одностраничника OnePress wordpress как в демо.

Оплата в яндекс деньгах

Выполнить надо за сегодня

WordPress
8 лет назад
Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vadimkiselev
Вадим 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Спасибо за качественно, выполненную работу
Всё отлично. Оплата своевременная. Рекомендую

Заявки фрилансеров

vadimkiselev
Вадим 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад