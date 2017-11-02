Нужно доработать сайт на WordPress: обновить ядро, подверстать, доработать систему тегов. Выбранным кандидатам будет предоставлено подробное ТЗ. Просьба в заявке указывайте свой опыт с WP/PHP/JS. Просьба откликаться только непосредственных исполнителей, которые сами будут ...
2 несложных правки 1С-Битрикс, часть касается вёрстки - срочно
2 несложных правки 1С-Битрикс, часть касается вёрстки - срочно
Оплата БЕЗ авансов
Бюджет 1 100 рублей
Работы на 2 часа не более
Сроки сегодня к 18 часам по мск
Оставляйте ваш скайп
Выбранный исполнитель
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