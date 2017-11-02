2 несложных правки 1С-Битрикс, часть касается вёрстки - срочно 

Нужно доработать сайт на WordPress: обновить ядро, подверстать, доработать систему тегов. Выбранным кандидатам будет предоставлено подробное ТЗ. Просьба в заявке указывайте свой опыт с WP/PHP/JS. Просьба откликаться только непосредственных исполнителей, которые сами будут ...