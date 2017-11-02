2 несложных правки 1С-Битрикс, часть касается вёрстки - срочно

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка122 просмотра

2 несложных правки 1С-Битрикс, часть касается вёрстки - срочно 

Оплата БЕЗ авансов 

Бюджет 1 100 рублей 

Работы на 2 часа не более 

Сроки сегодня к 18 часам по мск 

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8 лет назад
mostcreatesss
Констатин 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик, четкое ТЗ, оплата сразу после выполнения заказа

Заявки фрилансеров

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад