Добрый день! Задание состоит в следующем: Голосование на сайте, с регистрацией, интересует большое количество Спасибо!
Доработка сайта на WordPress + php
Нужно доработать сайт на WordPress: обновить ядро, подверстать, доработать систему тегов.
Выбранным кандидатам будет предоставлено подробное ТЗ.
Просьба в заявке указывайте свой опыт с WP/PHP/JS. Просьба откликаться только непосредственных исполнителей, которые сами будут выполнять данную работу.
Заявки фрилансеров
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