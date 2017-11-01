Доработка сайта на WordPress + php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок134 просмотра

Нужно доработать сайт на WordPress: обновить ядро, подверстать, доработать систему тегов. 

Выбранным кандидатам будет предоставлено подробное ТЗ. 

Просьба в заявке указывайте свой опыт с WP/PHP/JS. Просьба откликаться только непосредственных исполнителей, которые сами будут выполнять данную работу. 

JavaScriptPHPWordPress
8 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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