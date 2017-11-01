Фильтр по маркам и моделям авто

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Закрыт3 заявки147 просмотров

Нужен скрипт фильтрации 

Марок авто>Модель авто>год>комплектация

Пример фильтра ТУТ

Магазин на движке опенкарт 2.1.0.1

Opencart
8 лет назад
vanjovi426
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров