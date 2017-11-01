Предложить и реализовать решение по передачи входных параметров типа wp-site.ru?parm1=parametr1&parm2=parametr2 в функцию add_filter() wp-сайта.
Cкрипт нахождения id реферала на Aliexpress
Нужно написать скрипт, который по номеру заказа будет вытаскивать с сайта AliExpress id реферала, который купил товар по партнерской ссылке на Aliexpress, через их партнерский API или любым другим способом.
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