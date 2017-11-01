Cкрипт нахождения id реферала на Aliexpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка94 просмотра

Нужно написать скрипт, который по номеру заказа будет вытаскивать с сайта AliExpress id реферала, который купил товар по партнерской ссылке на Aliexpress, через их партнерский  API или любым другим способом.

8 лет назад
igornem
Игорь 
57 лет
19 лет в сервисе
Был
4 дня назад

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