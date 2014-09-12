Нужно отрисовать в фотошоп и предоставить psd копии картинки. Картинка должна стыковаться сама с собой по горизонтали, чтобы можно было создать сколько угодно широкую линию горизонта. Облака изменить, чтобы были разной формы, чтобы при стыковке ...