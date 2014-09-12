Нужно написать импортер в базу CMS Opencart3 мероприятий на которые продаются билеты, получаемых по предоставляемому API, описание здесь - https://docs.cultserv.ru/public/public-api/index.html#events_list У каждого события можеть быть несколько сеансов, проходящих на разных площадках, например один и тот же ...
- $20Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно создать сайт на PHP продажи билетов для партнера сайта ponominalu.ru используя предоставляемый API(описание здесь - https://docs.cultserv.ru/public/public-api/index.html) Результат – копия сайта с функционалом ponominalu.ru , дизайн не важен, только функционал. CMS – opencart. Пишите сразу цену вашей работы ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Нужен PHP script делающий логин и скачивающий данные с кабинета пользователя на Aliexpress отсылая post запрос.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать скрипт, который по номеру заказа будет вытаскивать с сайта AliExpress id реферала, который купил товар по партнерской ссылке на Aliexpress, через их партнерский API или любым другим способом.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $50
Нужно написать мобильное приложение под Андроид и Эппл. Заказ очереди в салоне красоты. 1. Регистрация пользователя по email и социальным fb/ok/vk/google. 2. Протокол обмена данными с сервером по rest веб сервисам. 3. Выбор назначения из бесконечной иерархии, из выпадающих ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно настроить парсер(*.par) для DataCol для скачивания описаний и картинок маленьких и больших, отсюда: reforma.ua/produktsiya/geli-laki.html Требуемые поля: категория наименование описание цена фото фото большое номер цвета цвет вес или обьем ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Сверстать валидной версткой страницу по макету, блоками. Без применения javascript/jquery, bootstrap и других фреймворков,только чистый CSS без псевдо элементов. Поддержка dir=RTL/LTR. Все картинки определить в css как background/background-image и т.п. Резиновый шаблон на всю страницу, требования к масштабированию и основные размеры указаны ...HTML-верстка28 заявокЗакрыт7 лет назад
Задание сверстать валидной версткой под все известные браузеры "резиновую" страницу для сайта. 1. Разметка: a. Заголовок - во всю ширину страницы б. Левый блок(меню) - ширина минимальная(по умолчанию) 20% от ширины страницы, ширина максимальная должна раздвигаться на всю ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Нужно предоставить инструкцию по настройке окружения чтобы скомпилировать DLL из исходного кода PHP расширения APD. Код расширения: https://pecl.php.net/package/apd Версия PHP: 5.3.13Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно написать на PHP или Java компонент для автоматизации операции с кошельком QIWI(не qiwi shop). Только API, пользовательский интерфейс не нужен. Компонент должен получать логин,пароль , с ними заходить на сайт платежной системы QIWI и уметь выполнять ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно отрисовать в фотошоп и предоставить psd копии картинки. Картинка должна стыковаться сама с собой по горизонтали, чтобы можно было создать сколько угодно широкую линию горизонта. Облака изменить, чтобы были разной формы, чтобы при стыковке ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть купленный шаблон http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/49048.html . Нужно добавить в этот шаблон возможность использования языков справа-налево(RTL). Пишите цену и сроки.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сверстать страницу без применения JS адаптивной версткой. Три разных положения блоков страницы при прокрутке в картинках показаны здесь: http://file.sampo.ru/95wr8d/ Поведение правого блока при прокрутке: изначально блок прикреплен к верху центрального блока до тех пор, пока его нижняя ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сверстать шаблон по примеру с сайта. Сайт здесь - http://file.sampo.ru/njss96/ Пишите цену и сроки.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно перенести базу данных товаров/категорий/пользователей и заказов из Vamshop 1.58 в Openacart 1.5.6Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно добавить в шаблон http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/47447.html, поддержку dir=rtl. Шаблон и мод RTL есть.HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно переделать модуль оплаты Paypal для Vamshop, таким образом, чтобы после нажатия на кнопку "подтвердить", пользователь не переадресовывался сразу на сайт PayPal, а чтобы создавался заказ в базе данных с соответствующим статусом, отправлялся email с ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно скопировать баннер в приложении. Не пиксель в пиксель, но нужно передать общее настроение. Подходящее лицо и листья нужно найти на одном из фотобанков. Материалы с фотобанка будут приобретены отдельно. Размер 936*350. Соориентируйте по цене и срокам. Без ...Баннеры6 заявокЗакрыт12 лет назад
Задача собрать в интернете и подготовить информацию для заполнения товарами магазина. Тематика - косметика известных фирм(препараты ухода за кожей). Исходники - прайсы товаров в екселях, вы ищете в интернете информацию и создаете результирующие ексель файлы и архив ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Нужно сверстать шаблон для VamShop согласно ТЗ, валидно, кроссбраузерно. ТЗ находится по ссылке - https://docs.google.com/document/pub?id=1d48ZIB10FYhPS703PoQZndOfthrVb6xwTXBtD7d8JX4 Время исполнения важно, указывайте. Без предоплаты или безопасная сделка.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад