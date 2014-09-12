igornem

Игорь igornem

 
55 летРоссия/Владивосток
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Импортер в базу Opencart 3.*

    $20

    Нужно написать импортер в базу CMS Opencart3 мероприятий на которые продаются билеты, получаемых по предоставляемому API, описание здесь - https://docs.cultserv.ru/public/public-api/index.html#events_list У каждого события можеть быть несколько сеансов, проходящих на разных площадках, например один и тот же ...

    OpenCart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • PHP Разработка веб сайта продажи билетов под ключ

    Нужно создать сайт на PHP продажи билетов для партнера сайта ponominalu.ru используя предоставляемый API(описание здесь - https://docs.cultserv.ru/public/public-api/index.html) Результат – копия сайта с функционалом ponominalu.ru , дизайн не важен, только функционал.  CMS – opencart.  Пишите сразу цену вашей работы ...

    PHPOpenCartСайт на PHP
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Cкрипт нахождения id реферала на Aliexpress

    Нужно написать скрипт, который по номеру заказа будет вытаскивать с сайта AliExpress id реферала, который купил товар по партнерской ссылке на Aliexpress, через их партнерский  API или любым другим способом.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать мобильное приложение под Андроид и Эппл. Заказ очереди.

    $50

    Нужно написать мобильное приложение под Андроид и Эппл. Заказ очереди в салоне красоты. 1. Регистрация пользователя по email и социальным fb/ok/vk/google. 2. Протокол обмена данными с сервером по rest веб сервисам. 3. Выбор назначения из бесконечной иерархии, из выпадающих ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить парсер(*.par) для DataCol

    Нужно настроить парсер(*.par) для DataCol для скачивания описаний и картинок маленьких и больших, отсюда: reforma.ua/produktsiya/geli-laki.html Требуемые поля: категория наименование описание цена фото фото большое номер цвета цвет вес или обьем ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать страницу

    Сверстать валидной версткой страницу по макету, блоками. Без применения javascript/jquery, bootstrap и других фреймворков,только чистый CSS без псевдо элементов. Поддержка dir=RTL/LTR. Все картинки определить в css как background/background-image и т.п. Резиновый шаблон на всю страницу, требования к масштабированию и основные размеры указаны ...

    JavascriptCSSBootstrapjQuery
    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать страницу

    Задание сверстать валидной версткой под все известные браузеры "резиновую" страницу для сайта. 1. Разметка: a. Заголовок - во всю ширину страницы б. Левый блок(меню) - ширина минимальная(по умолчанию) 20% от ширины страницы, ширина максимальная должна раздвигаться на всю ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Автоматизация работы с кошельком QIWI

    Нужно написать на PHP или Java компонент для автоматизации операции с кошельком QIWI(не qiwi shop). Только API, пользовательский интерфейс не нужен. Компонент должен получать логин,пароль , с ними заходить на сайт платежной системы QIWI и уметь выполнять ...

    PHP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Отрисовать по картинке

    Нужно отрисовать в фотошоп и предоставить psd копии картинки. Картинка должна стыковаться сама с собой по горизонтали, чтобы можно было создать сколько угодно широкую линию горизонта. Облака изменить, чтобы были разной формы, чтобы при стыковке ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить RTL в шаблон от TM

    Есть купленный шаблон http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/49048.html . Нужно добавить в этот шаблон возможность использования языков справа-налево(RTL). Пишите цену и сроки.

    OpenCartHTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка страницы

    Сверстать страницу без применения JS адаптивной версткой. Три разных положения блоков страницы при прокрутке в картинках показаны здесь: http://file.sampo.ru/95wr8d/ Поведение правого блока при прокрутке: изначально блок прикреплен к верху центрального блока до тех пор, пока его нижняя ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать модуль оплаты через Paypal для Vamshop

    Нужно переделать модуль оплаты Paypal для Vamshop, таким образом, чтобы после нажатия на кнопку "подтвердить", пользователь не переадресовывался сразу на сайт PayPal, а чтобы создавался заказ в базе данных с соответствующим статусом, отправлялся email с ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скопировать баннер

    Нужно скопировать баннер в приложении. Не пиксель в пиксель, но нужно передать общее настроение. Подходящее лицо и листья нужно найти на одном из фотобанков. Материалы с фотобанка будут приобретены отдельно. Размер 936*350. Соориентируйте по цене и срокам. Без ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение ИМ товарами

    Задача собрать в интернете и подготовить информацию для заполнения товарами магазина. Тематика - косметика известных фирм(препараты ухода за кожей). Исходники - прайсы товаров в екселях, вы ищете в интернете информацию и создаете результирующие ексель файлы и архив ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать шаблон для VamShop

    Нужно сверстать шаблон для VamShop согласно ТЗ, валидно, кроссбраузерно. ТЗ находится по ссылке - https://docs.google.com/document/pub?id=1d48ZIB10FYhPS703PoQZndOfthrVb6xwTXBtD7d8JX4 Время исполнения важно, указывайте. Без предоплаты или безопасная сделка.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
markus-shmidt
Шмидт 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$110
10 баллов
9 лет назад
Автоматизация работы с кошельком QIWI
Все ок
Работа выполнена качественно и быстро. Самостоятельно были предусмотрены нюансы увеличивающие стабильность работы скрипта сверх оговоренного. Рекомендую.
Ответный отзыв
kabbal
42 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Наполнение ИМ товарами
Игорь очень хороший заказчик. Задание сформулировал четко, если возникали вопросы, оператвно на них отвечал. Работу оплатил своевременно и в полном объёме.
Отличная работа, все сделано качественно и в срок. Рекомендую Константина как аккуратного и ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
nika-kazak
Вероника 
31 годБеларусь
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
$40
10 баллов
12 лет назад
Наполнение ИМ товарами
Осталась довольна заказчиком. Игорь детально объяснил чего хочет, с ним было приятно работать. Рекомендую!
Доволен выполненной работой. Все как нужно и вовремя. Спасибо.
Ответный отзыв
azsoft
44 годаАзербайджан
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
0 баллов
17 лет назад
Обменный пункт электронных валют
Он сам не был в онлине. И поэтому я не смог закончить проект.
Абсолютно безответственный. К окончанию договоренного срока пропал и не выходил на связь. Потом появился и попросил два дня для окончания. Затем исчез совсем, по всей видимости окончательно.
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