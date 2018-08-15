Магазин на opencart 1.5.4.1, нужно перенести товары (не все, примерно 500) на новый движок opencart 3.0.2.0 Метод - Exelport, модуль импорта, парсинг - на вкус исполнителя. Предоставлю доступ к сайту на новом движке и ...
PHP Разработка веб сайта продажи билетов под ключ
Нужно создать сайт на PHP продажи билетов для партнера сайта ponominalu.ru используя предоставляемый API(описание здесь - https://docs.cultserv.ru/public/public-api/index.html)
Результат – копия сайта с функционалом ponominalu.ru , дизайн не важен, только функционал.
CMS – opencart.
Пишите сразу цену вашей работы и срок исполнения.
Функционал:
1. Используя указанный API сайт должен пополняться новыми событиями для продажи с заданной периодичностью
2. Количество сыободных мест должно обновляться сразу при открытии странички событияи также используя API
3. Для клиента сделана возможность оплаты онлайн используя тот же API.
4. Должна быть админская часть, в которой есть статистика по клиентам – какие билет покупались и когда. Тоже само по событиям – какие клиенты купили, когда, чем платили, какие именно места и т.п.
5. Клиентский раздел с историей покупок и возможностью отложить в отдельные листы понравившиеся события.
6. Корзина событий отложенных для оплаты и дальнейшая их оплата
7. Возможность переписки с клиентами и история сообщений
8. Возможность оставлять отзывы к событиям
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