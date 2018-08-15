Интегрировать фильтр товаров и поиск на сайте - ocStore 1.5.5.2

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Закрыт1 заявка121 просмотр

В настоящее время на сайте присутствует товар одного производителя (vergnano), одного типа (зерновой кофе), одного веса (1 кг), одной страны (Италия).

Планируется расширение ассортимента - появятся новые производители, типы (зерновой, молотый, растворимый...), вес (1кг, 500гр, 250гр), страны (Италия, Куба...).

Требуется интегрировать фильтр в нестандартный шаблон.

Можно настроить и интегрировать стандартный фильтр по инструкции: https://opencartforum.com/topic/27165-modul-filtr-iz-distributiva/?tab=comments#comment-210135

Или интегрировать плагин (можно любой другой): https://opencartforum.com/files/file/459-filter-pro/

ocStore
7 лет назад
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Петров 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров