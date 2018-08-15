Доработка сайта на 1C bitrix

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Закрыт2 заявки194 просмотра

Требуется программист для доработки уже готового сайта и настройки модулей.

Требования:

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- быть на связи в течение работы над проектом

- опыт работы в 1C bitrix

- опыт работы с сайтами интернет - магазинов, настройки модулей, правка верстки

Рассматриваются кандидаты с портфолио

7 лет назад
Vadpod
Вадим 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров