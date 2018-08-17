Перенос данных с OC 2.1 на OC 2.3

Требуется перенос данных магазина с одной версии движка на другой.

Магазин и модули настроены, требуется только перенос данных. Их достаточно много, проще делать через SQL запросы.

При переносе надо сохранить все МЕТА-теги, ЧПУ и т.п.

1. Статьи

2. Содержимое блога

3. Содержимое модулей и контента

4. Отзывы о товарах

5. Товары, категории, производителей, аттрибуты, опции и т.п.

6. Покупателей, заказы

На старой версии множество модулей, соответственно есть лишние столбцы в MySQL, перед тем как загрузить надо будет почистить ненужную информацию.

В ответе пожалуйста оставляйте пару ссылок на проекты на opencart которые вы реализовали.