Домен прикурчен к хостингу. Установлен WordPress, WooCommerce. Ищу подходящую тему оформления.
Перенос данных с OC 2.1 на OC 2.3
Требуется перенос данных магазина с одной версии движка на другой.
Магазин и модули настроены, требуется только перенос данных. Их достаточно много, проще делать через SQL запросы.
При переносе надо сохранить все МЕТА-теги, ЧПУ и т.п.
1. Статьи
2. Содержимое блога
3. Содержимое модулей и контента
4. Отзывы о товарах
5. Товары, категории, производителей, аттрибуты, опции и т.п.
6. Покупателей, заказы
На старой версии множество модулей, соответственно есть лишние столбцы в MySQL, перед тем как загрузить надо будет почистить ненужную информацию.
В ответе пожалуйста оставляйте пару ссылок на проекты на opencart которые вы реализовали.
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