Перенос данных с OC 2.1 на OC 2.3

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен4 заявки173 просмотра

Требуется перенос данных магазина с одной версии движка на другой.

Магазин и модули настроены, требуется только перенос данных. Их достаточно много, проще делать через SQL запросы.

При переносе надо сохранить все МЕТА-теги, ЧПУ и т.п.

1. Статьи

2. Содержимое блога

3. Содержимое модулей и контента

4. Отзывы о товарах

5. Товары, категории, производителей, аттрибуты, опции и т.п.

6. Покупателей, заказы

На старой версии множество модулей, соответственно есть лишние столбцы в MySQL, перед тем как загрузить надо будет почистить ненужную информацию.

В ответе пожалуйста оставляйте пару ссылок на проекты на opencart которые вы реализовали.

MySQLOpencartSQL
7 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
7 лет назад
$30
1 день
Спасибо, все сделано оперативно.
Грамотное ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую на все 100%.

Заявки фрилансеров

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
7 лет назад