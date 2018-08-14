Здравствуйте!Необходимо перенести интернет магазин http://vodolei54.ru с джумлы на опенкарт,с сохранением позиций товаров и запуливания шаблона
Интернет-магазин
Создание магазина с интеграцией в 1С. Подробнее в ТЗ.
Заявки фрилансеров
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