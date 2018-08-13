Специалист по Woocomerce

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Закрыт2 заявки129 просмотров

https://www.fabrika-f.ru магазин

Проблема в том, что раньше когда не назначал цену товара - кнопка добавить в корзину была, сейчас пропала.

У нас все товары будут без цены (потому как это опт, так нужно) но возможность добавления в корзину должна быть.

Надо как то вернуть кнопку, чтобы она была видна даже когда товар без цены

7 лет назад
ironstasy
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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