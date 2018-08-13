Доработка Wordpress шаблона для Woocommerce

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Закрыт3 заявки158 просмотров

Нужно доработать сайт на Wordpress + woocommerce  (шаблон не заточен под woocommerce)

Сайт: http://ok.leroom.by/

Т.З. прилагаю. Пожалуйста, ознакомьтесь с заданием внимательно.

WooCommerceWordPress
7 лет назад
HightWeb
Артем 
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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