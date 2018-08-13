Добавить на сайт nokvel.by дерево каталога 3500 позиций, дерево товара, категории, подкатегории, сами позиции + сео наполнение категории, подкатегории, самих позиций. Исходник - прайсы поставщика.
Доработка Wordpress шаблона для Woocommerce
Нужно доработать сайт на Wordpress + woocommerce (шаблон не заточен под woocommerce)
Сайт: http://ok.leroom.by/
Т.З. прилагаю. Пожалуйста, ознакомьтесь с заданием внимательно.
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