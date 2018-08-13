Магазин спортивных тренажеров/спортивного оборудования GetStronger.ru

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Закрыт7 заявок213 просмотров

Светлана, здравствуйте!

Открываю интернет-магазин по продаже спортивных тренажеров, потом будут добавляться другие различные товары по спортивной тематике.  Выбрал название домена getstronger.ru, на русском название звучит как Стань Сильнее!, хочется чтобы оно было отображено в логотипе, английское название - по возможности. 

Определенных пожеланий по цветовой гамме и символов на логотипе не имеется. Хотя изначально была идея с контуром бегущего человека в светло-синем исполнении, но интересно было бы услышать идеи специалиста.

Подскажите сколько стоят ваши услуги и как долго будет идти работа?

7 лет назад
SafronovAG17
Алексей 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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