Добрый день. У меня есть Домен/хостинг Шаблон TechStore octemplates на ocStore 2.3.0.2.3 этот Модуль anyCSV/XLS™ PRO import export by OCext Магазин ориентирован на продажу аккумуляторов и батареек различного типа: ...
Магазин спортивных тренажеров/спортивного оборудования GetStronger.ru
Светлана, здравствуйте!
Открываю интернет-магазин по продаже спортивных тренажеров, потом будут добавляться другие различные товары по спортивной тематике. Выбрал название домена getstronger.ru, на русском название звучит как Стань Сильнее!, хочется чтобы оно было отображено в логотипе, английское название - по возможности.
Определенных пожеланий по цветовой гамме и символов на логотипе не имеется. Хотя изначально была идея с контуром бегущего человека в светло-синем исполнении, но интересно было бы услышать идеи специалиста.
Подскажите сколько стоят ваши услуги и как долго будет идти работа?
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