https://www.fabrika-f.ru магазин Проблема в том, что раньше когда не назначал цену товара - кнопка добавить в корзину была, сейчас пропала. У нас все товары будут без цены (потому как это опт, ...
Обновление Интернет-магазина
Есть небольшой интернет-магазин на WooCommerce (около 500 товаров).
Будет предоставлен тестовый домен с копией интернет-магазина на том же хостинге, что и основной сайт. Всю работу по изменению, нужно будет провести на этом домене, а после завершения работы и тестирования, перенести все на основной сайт.
Что нужно сделать:
- сохранить основной функционал, который есть сейчас, в основном это касается полей доставки, оплаты и различных скидок. Все эти функции реализованы через различные плагины, какие-то готовые, какие-то заказные. Некоторые надо будет переделать. Подробнее в ТЗ по запросу.
- добавить новые функции. В кратце: оптимизировать страницу корзины и оформления заказа; сделать расчет стоимости отправки почтой от веса и адреса; расчет доставки от транспортных компаний (если есть готовые или наработанные решения); Настройка оплаты картами. Подробнее в ТЗ по запросу.
- перенести сайт на премиум-тему PORTO и сделать полный ее перевод, как фронтенда, так и бэкенда (можем рассмотреть ваш вариант с другой темой, если это будет аргументировано).
- в процессе перевести сайт на протокол https.
- сохранить все адреса страниц, записей, категорий, товаров, категорий товаров, меток.
- сохранить редиректы
- сохранить настройки особо важных плагинов.
Интересуют только команды/исполнители, у которых есть опыт подобной работы. Жду от вас ссылки на сайты, с коротким описанием, что было реализовано/добавлено/оптимизировано, а также ваши ориентировочные предложения по цене, срокам, вариантам реализации.
Заявки фрилансеров
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