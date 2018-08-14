Обновление Интернет-магазина

Есть небольшой интернет-магазин на WooCommerce (около 500 товаров).

Будет предоставлен тестовый домен с копией интернет-магазина на том же хостинге, что и основной сайт. Всю работу по изменению, нужно будет провести на этом домене, а после завершения работы и тестирования, перенести все на основной сайт.

Что нужно сделать:

сохранить основной функционал, который есть сейчас, в основном это касается полей доставки, оплаты и различных скидок. Все эти функции реализованы через различные плагины, какие-то готовые, какие-то заказные. Некоторые надо будет переделать. Подробнее в ТЗ по запросу.

добавить новые функции. В кратце: оптимизировать страницу корзины и оформления заказа; сделать расчет стоимости отправки почтой от веса и адреса; расчет доставки от транспортных компаний (если есть готовые или наработанные решения); Настройка оплаты картами. Подробнее в ТЗ по запросу.

перенести сайт на премиум-тему PORTO и сделать полный ее перевод, как фронтенда, так и бэкенда (можем рассмотреть ваш вариант с другой темой, если это будет аргументировано).

в процессе перевести сайт на протокол https.

сохранить все адреса страниц, записей, категорий, товаров, категорий товаров, меток.

сохранить редиректы

сохранить настройки особо важных плагинов.

Также готовы добавить и другие функции, предложенные вами, если они улучшат магазин.

Интересуют только команды/исполнители, у которых есть опыт подобной работы. Жду от вас ссылки на сайты, с коротким описанием, что было реализовано/добавлено/оптимизировано, а также ваши ориентировочные предложения по цене, срокам, вариантам реализации.