Перенос товаров интернет магазина

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Завершен5 заявок232 просмотра

Магазин на opencart 1.5.4.1,  нужно перенести товары (не все, примерно 500) на новый движок opencart 3.0.2.0

Метод - Exelport, модуль импорта, парсинг - на вкус исполнителя. Предоставлю доступ к сайту на новом движке и sql дамп базы магазина на старом движке. Также предоставлю полную файловую структуру.

OpencartSQL
7 лет назад
konta
62 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$20
2 дня
Встала задача обновить движок интернет-магазина. Нужно было перенести все товары. Максим сделал все быстро и качественно. Оценка высшая! Будем сотрудничать и дальше.
Спасибо за проект, хороший отзыв и своевременную оплату

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад