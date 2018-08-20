Требуется перенос данных магазина с одной версии движка на другой. Магазин и модули настроены, требуется только перенос данных. Их достаточно много, проще делать через SQL запросы. При переносе надо сохранить все МЕТА-теги, ЧПУ ...
Перенос товаров интернет магазина
Магазин на opencart 1.5.4.1, нужно перенести товары (не все, примерно 500) на новый движок opencart 3.0.2.0
Метод - Exelport, модуль импорта, парсинг - на вкус исполнителя. Предоставлю доступ к сайту на новом движке и sql дамп базы магазина на старом движке. Также предоставлю полную файловую структуру.
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