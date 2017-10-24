Необходимо разработать простое приложение под iOS. Оно будет взаимодействовать с API Вконтакте и Facebook, при регистрации. Пользователям будет приложение задават один из сотни вопросов находившиеся в базе, пользователь приложения должен отвечать ...
Написать мобильное приложение под Андроид и Эппл. Заказ очереди.
Нужно написать мобильное приложение под Андроид и Эппл. Заказ очереди в салоне красоты.
1. Регистрация пользователя по email и социальным fb/ok/vk/google.
2. Протокол обмена данными с сервером по rest веб сервисам.
3. Выбор назначения из бесконечной иерархии, из выпадающих списков(или сами предложите UI), примерно видится так - из первого списка выбирается один, если в ней есть еще выбор, показывается под ним еще один выпадающий список. После того как сделан выбор элемента у которого нет подэлементов, показывается окно выбора очереди в виде календаря слева и списка свободных очередей в столбик справа. Дни, которые занятые полностью - неактивные, в которых есть незанятые места, показаны в календаре набором из 3 цветов, например до обеда голубой цвет, после обеда желтый, вечером - фиолетовый.
4. Возможность отменить очередь.
5. Если при заказе очереди к специалисту в одной категории в период меньше чем неделя уже есть очередь, то выбается соответствующее предупреждение, что другая очередб будет удалена.
Любой приемлемый способ оплаты.
Пишите цену и сроки.
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