Нужно написать мобильное приложение под Андроид и Эппл. Заказ очереди в салоне красоты.

1. Регистрация пользователя по email и социальным fb/ok/vk/google.

2. Протокол обмена данными с сервером по rest веб сервисам.

3. Выбор назначения из бесконечной иерархии, из выпадающих списков(или сами предложите UI), примерно видится так - из первого списка выбирается один, если в ней есть еще выбор, показывается под ним еще один выпадающий список. После того как сделан выбор элемента у которого нет подэлементов, показывается окно выбора очереди в виде календаря слева и списка свободных очередей в столбик справа. Дни, которые занятые полностью - неактивные, в которых есть незанятые места, показаны в календаре набором из 3 цветов, например до обеда голубой цвет, после обеда желтый, вечером - фиолетовый.

4. Возможность отменить очередь.

5. Если при заказе очереди к специалисту в одной категории в период меньше чем неделя уже есть очередь, то выбается соответствующее предупреждение, что другая очередб будет удалена.

Любой приемлемый способ оплаты.

Пишите цену и сроки.