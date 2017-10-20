Создание мобильного приложения для интернет магазина Android и iOS

Нужно создать приложение под две платформы, андроид и епл. для нашего интернет магазина naomi24.ua (опенкарт)

Функционал и дизайн должны быть максимально похожи под интернет магазин. Личный кабинет, программа лояльности, бонусы, скидки, оформление заказа, фильтры товаров...

Подскажите примерную стоимость работы и если есть примеры ваших работ

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