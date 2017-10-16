Доработка мобильного приложения (Nativescript 3 , Angular 2)

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Закрыт3 заявки169 просмотров

Разработано мобильно приложение ( версии для Android и iOS) , при разработке использовалось (Nativescript 3 + Angular 2 + Typescript)  

Нужен специалист, способный продолжить разработку данного мобильного приложения  

- геолокация  

-платежные сервисы  

-профиль  

и т.д.  

Мобильная аппликация имеет Back-office (Angular 2 + Typescript + Node.js + Express.js + Bootstrap 3 + MySQL + Firebase API + Google API + REST API)

AndroidAngularBootstrapFirebaseiOSMySQLNode.jsTypeScript
8 лет назад
Ministri
Антон 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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