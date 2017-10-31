Фикс и доработка мобильного приложения под Android

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки235 просмотров

Что нужно пофиксить:

  • При отправке уведомлений через firebase, приложение крашится.
Что нужно сделать: 

  • Уведомления должны приходить даже когда приложение активно, т.к по стандарту уведомления приходят только тогда, когда приложение в фоне.
  • Добавить в боковую навигацию, два дополнительный WebView.
AndroidFirebase
7 лет назад
wisefoam
Никита 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров