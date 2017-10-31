Простенькое мобильное приложение (Android and iOS) для открытия мобильной версии сайта. Разместить в google play, app store. аккаунта разработчика нет, требуется создать и потом передать пароли как я это вижу? ...
Фикс и доработка мобильного приложения под Android
Что нужно пофиксить:
- При отправке уведомлений через firebase, приложение крашится.
- Уведомления должны приходить даже когда приложение активно, т.к по стандарту уведомления приходят только тогда, когда приложение в фоне.
- Добавить в боковую навигацию, два дополнительный WebView.
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