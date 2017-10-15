Приложение на андроид, планшет.

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Закрыт2 заявки144 просмотра

Изменение формата и деление экрана.

Android
8 лет назад
guest_15080592846413
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров