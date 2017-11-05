Приложение iOS "CoinPulse"

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен3 заявки294 просмотра

Разработать приложения на iOS (поддержка 6-7-8), полностью идентичное моему приложению "CoinPulse" play.google.com/store/apps/details?id=com.cpnative  

- необходима разработка в React Native или Swift

- Срок разработки до 2 недели. График работы 7 дней первая версия, 7 дней отладка. Приложение из 3-х (двух) экранов, ничего не хранит, регистрации нет, меню нет, дизайна нет,  на стандартных элементах. 

- оплата по Безопасная сделка или как тут называется

- Все данные с внешних источников:  

API биржи Poloniex – poloniex.com/support/api/  

Новости из RSS –  cryptovest.com/feed 

Встроить аналитику – appsflyer.com/  

Рекламный баннер – admob.com  

Push-уведомления – onesignal.com

Не предлагать разработку более чем за эти сроки. Про трудоемкость все знаю - учить не надо, надо просто работать, просто сделать копию приложения с таким же функционалом.  ТЗ и так понятно посмотрите приложение, установите покликайте, если непонятно. Возьметесь  без оплаты - увеличу бюджет. 

iOSReact NativeSwift
8 лет назад
dovganas
Алексей 
51 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

DenisLitvinn
Денис 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$400
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Грамотно поставлена задача и написано тз, коммуникации были не навязчивы. Переделывать ничего не приходилось. Проблем с оплатой тоже не было.

Заявки фрилансеров

DenisLitvinn
Денис 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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