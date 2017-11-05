Приложение iOS "CoinPulse"

Разработать приложения на iOS (поддержка 6-7-8), полностью идентичное моему приложению "CoinPulse" play.google.com/store/apps/details?id=com.cpnative

- необходима разработка в React Native или Swift

- Срок разработки до 2 недели. График работы 7 дней первая версия, 7 дней отладка. Приложение из 3-х (двух) экранов, ничего не хранит, регистрации нет, меню нет, дизайна нет, на стандартных элементах.

- оплата по Безопасная сделка или как тут называется

- Все данные с внешних источников:

API биржи Poloniex – poloniex.com/support/api/

Новости из RSS – cryptovest.com/feed

Встроить аналитику – appsflyer.com/

Рекламный баннер – admob.com

Push-уведомления – onesignal.com

Не предлагать разработку более чем за эти сроки. Про трудоемкость все знаю - учить не надо, надо просто работать, просто сделать копию приложения с таким же функционалом. ТЗ и так понятно посмотрите приложение, установите покликайте, если непонятно. Возьметесь без оплаты - увеличу бюджет.